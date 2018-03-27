Австралия передумала бойкотировать чемпионат мира в России

Власти Австралии не будут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом в Twitter-аккаунте написала министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

«Это неправда, правительство не планирует бойкотировать чемпионат мира», — отметила министр.

Ранее 27 марта СМИ сообщили о намерении правительства Австралии отказаться от поездки в Россию на мундиаль. Страна якобы поддержала таким образом британских коллег в ситуации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В начале марта правительство Великобритании понизило уровень своей делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению Скрипаля. К ним присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда решил не участвовать в церемонии открытия турнира. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота мундиаля.

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