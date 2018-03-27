Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира в России

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп рассказала о намерении отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Ее слова приводит Goal.com.

По словам Бишоп, МИД Австралии будет поддерживать контакты с британскими коллегами и другими союзниками по ситуации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Эти события стали отражением безрассудства и агрессии российских властей. Бойкот чемпионата мира — это один из вариантов дальнейших действий, который могут быть осуществлены», — заявила министр.

Правительство Исландии 26 марта объявило об отказе ехать на мундиаль. Исландцы поддержали бойкот правительства Великобритании, которое в начале понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению Скрипаля.

К ним также присоединился президент Польши Анджей Дуда. Он не будет участвовать в церемонии открытия чемпионата мира. Правительства Швеции и Дании также рассматривают возможность бойкота турнира.

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