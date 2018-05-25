НАТО и Евросоюз присоединились к обвинениям в адрес России

НАТО и Европейский союз призвали Россию взять на себя ответственность за гибель малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщает Agence France-Presse в Twitter.

Как передает Reuters, глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что Москва должна объясниться после оглашения выводов международного следствия по делу о крушении лайнера. По мнению министра, российское руководство верит, что эти действия останутся безнаказанными.

В Кремле все обвинения отвергают, отмечая, что Россия, не входя в состав Совместной следственной группы (JIT), не знает, в какой степени можно доверять результатам ее работы.

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25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга». В правительстве королевства сообщили, что следующим шагом, возможно, станет обращение в Международный суд ООН. Уже через несколько минут после этого в СМИ было распространено заявление Минобороны России, в котором военное ведомство критикует результаты работы JIT, указывая на возможную причастность к катастрофе украинской армии. За день до этого российская сторона по линии министерства обороны вновь отказалась признать выводы экспертов.

Заключение JIT о причастности России к крушению «Боинга» над Донбассом было обнародовано 24 мая. Согласно результатам расследования, зенитный ракетный комплекс «Бук», с помощью которого был сбит лайнер, прибыл на территорию Украины с базы 53-й бригады в районе Курска. По утверждению следствия, таким образом впервые была определена конкретная установка и ее отношение к российским вооруженным силам, однако ответственных за атаку на самолет и причины этого в JIT не назвали.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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