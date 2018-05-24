Российские войска обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом

«Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года сбил «Бук» российских вооруженных сил. К такому заключению пришла Совместная следственная группа (JIT), заявил представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции в Нидерландах.

На пресс-конференции были представлены материалы, согласно которым, конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков». Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит «Боинг».

Отмечается, что согласно коду на корпусе, ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. При этом сообщается, что еще два кода следователи разобрать не смогли.

Материалы по теме Траектория «Бука» Что сказал и о чем умолчал концерн «Алмаз-Антей»

18 июля «Бук» был переправлен в Россию, сообщили представители JIT.

Отмечается, что не установлено, по каким причинам был сбит самолет и кто конкретно несет за это ответственность.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Ранее уже было установлено, что «Боинг» сбили из российского «Бука». Однако, по утверждению следствия, впервые определена конкретная установка и ее отношение к российским вооруженным силам.

В Москве заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил России никогда не пересекали российско-украинскую границу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!