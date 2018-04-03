Голландские следователи заявили о невозможности засечь ракеты «Бука»

Ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский лайнер Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров. К такому выводу пришли специалисты в прокуратуре Нидерландов, которая занимается международным расследованием произошедшего, передает ТАСС.

В прокуратуре сообщили, что Совместная следственная группа (ССГ) назначила двух независимых экспертов для изучения данных радаров, которых представляет российская сторона. «Их выводы заключаются в том, что ракета могла быть выпущена из зенитного ракетного комплекса "Бук" с места, которое ранее установила ССГ, будучи при этом невидимой на снимках радаров», — говорится в комментарии.

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По словам специалистов, на кадрах, предоставленных российской стороной, рядом с малайзийским «Боингом» не было других самолетов. Эксперты полагают, что отсутствие ракеты на снимках радаров вовсе не означает, что она не находилась в воздушном пространстве.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследованием произошедшего занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

По версии международной следственной группы, самолет был уничтожен в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно; на виновности в произошедшем ополчения и России настаивает и официальный Киев.

В Москве, в свою очередь, заявили, что зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ, в том числе «Бук», никогда не пересекали российско-украинскую границу. Также российские эксперты раскритиковали выводы международной группы, опиравшейся в своей работе на данные из соцсетей.

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