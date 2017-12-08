Бывший майор ВСУ раскрыл детали уничтожения «Боинга» над Донбассом

Бывший майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Батурин раскрыл в беседе с телеканалом «Звезда» подробности крушения «Боинга» MH17 над Донбассом в июле 2014 года.

Батурин заявил, что в то время занимал должность начальника командного пункта воинской части А-1215 зенитно-ракетных войск под Харьковом и в день крушения лично видел самолет на индикаторах.

«Внимание обращали на все самолеты, которые летали над зоной боевых действий, потому что, с моей точки зрения, это нонсенс. А внимание обратили ровно в тот момент, когда самолет пропал с индикаторов. Была отметка — нет отметки. И это привлекает внимание», — сказал он.

Материалы по теме Не тот «Бук» Концерн «Алмаз-Антей» и Совбез Нидерландов считают по-разному

Через несколько дней после крушения самолета на командный пункт под Харьковом, где служил Батурин, прибыли военные, занимавшиеся перебазированием техники 156-го зенитно-ракетного полка в район села Зарощенское. Батурин сказал, что колонна заехала именно в часть А-1215 из-за того, что часть являлась удобной транзитной точкой.

По его словам, среди техники, которую перебазировали военнослужащие, был и ЗРК «Бук». Батурин объясни, что он сопоставил факты и понял, что метка «Боинга» MH17 на экране радара «пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", в которую входит точка стояния "село Зарощенское"».

6 октября телеканал «Звезда» сообщил, что Батурин перешел российско-украинскую границу и попросил защиту в России в связи с имеющимися у него сведениями о причастности Киева к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом. В тот же день эта новость с сайта телеканала была удалена.

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.