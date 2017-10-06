Телеканал «Звезда» удалил новость про попросившего в России убежища офицера ВСУ

Телеканал «Звезда» удалил новость об офицере ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) , якобы попросившего в России убежища.

Ранее телеканал опубликовал материал про Юрия Батурина, перешедшего российско-украинскую границу с документами, подтверждающими причастность Киева к крушению рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года. Сообщалось, что офицер наблюдал за полетом лайнера, и, по данным радаров, тот был поражен ракетой с территории, находившейся под контролем ВСУ.

Причины отсутствия новости на сайте телеканала неизвестны. Предположительно, данный материал является фейком, не соответствующим действительности.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

