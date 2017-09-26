Более 80 процентов россиян обеспокоились фейковыми новостями

Большинство российских пользователей интернета (83 процента) обеспокоены распространением фейковых новостей в сети. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании GlobeScan, который был проведен в текущем году по заказу Всемирной службы «Би-би-си».

В свою очередь, 15 процентов опрошенных россиян заявили, что не видят проблемы в распространении фейков.

Всего же 78 процентов респондентов из 16,5 тысяч, опрошенных организацией, сообщили, что обеспокоены этой проблемой. Наиболее ярко это выражается в Бразилии, где об заявили 92 процента опрошенных.

Помимо этого, распространение фейковых новостей беспокоит 90 процентов опрошенных индонезийцев, 88 процентов нигерийцев и 85 процентов кенийцев.

Германия оказалась единственной из 18 принимавших участие в опросе страной, где большинство (51 процент) не интересуется этой проблемой.

В июле члены Союза журналистов России предложили создать рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями. По словам управляющего делами СЖР Дениса Токарского, фейковые новости представляют угрозу не только для читателей и информационного пространства в целом, но и для репутации отдельных изданий, телеканалов и журналистов.