В СЖР предложили создать рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями

Члены Союза журналистов России предложили создать рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями. Об этом по итогам прошедшего в Центральном Доме журналиста круглого стола заявил управляющий делами СЖР Денис Токарский, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, фейковые новости представляют угрозу не только для читателей и информационного пространства в целом, но и для репутации отдельных изданий, телеканалов и журналистов. В пример он привел вышедшую в газете «Ведомости» статью, автор которой обвинил ток-шоу «Время покажет» на Первом канале в использовании интернет-ботов. Присутствовавший на круглом столе ведущий передачи Анатолий Кузичев в ответ заметил, что хотел бы иметь эффективный инструмент влияния на авторов подобных материалов.

В итоге секретари СЖР договорились создать рабочую группу для обсуждения эффективных методов борьбы с фейковыми новостями и возможного создания единого механизма противодействия ложным публикациям в СМИ.