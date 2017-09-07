Сын конструктора авианосцев Бабича опроверг переезд отца с Украины в Китай

Сын конструктора советских авианосцев Валерия Бабича опроверг переезд отца в Китай для работы в местном кораблестроительном бюро. Об этом Глеб Бабич написал на своей странице в Facebook.

«Не собирался, не думал и даже предложений не поступало», — процитировал сын Валерия Бабича.

Он добавил, что конструктор никогда не рассматривал вариантов переезда ни в Китай, ни в какую-то другую страну. «Интересно другое — массированный одновременный вброс фейка в России и двух украинских, мнящих себя солидными, СМИ. Любящих порассуждать о журналистской этике и стандартах», — задумался Глеб Бабич.

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4 сентября со ссылкой на china.com российский военный блог bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий, сообщил о переезде конструктора авианосцев в китайский Циндао.

Валерий Бабич до 1991 года был начальником конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве по авианесущим кораблям и наземному комплексу испытаний корабельной авиации «Нитка» (для авианесущих крейсеров «Баку», «Тбилиси», «Новороссийск», «Варяг»).

В январе этого года специалисту исполнилось 76 лет. После выхода на пенсию он занялся журналистикой, литературой и краеведением.