Конструктор советских авианосцев переедет с Украины в Китай

Инженер-судостроитель, разработчик советских авианесущих крейсеров Валерий Бабич переезжает из украинского Николаева в китайский Циндао. Там он будет работать в научно-исследовательском институте специального кораблестроения, сообщает со ссылкой на china.com российский военный блог bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий.

Бабич до 1991 года был начальником конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве по авианесущим кораблям и наземному комплексу испытаний корабельной авиации «Нитка» (для авианесущих крейсеров «Баку», «Тбилиси», «Новороссийск», «Варяг»).

В январе этого года специалисту исполнилось 76 лет. После выхода на пенсию он занялся журналистикой, литературой и краеведением.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — «Ляонин», достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Киева в конце 1990-х годов. В августе сообщалось об испытаниях первого авианосца проекта 001А. Спущенный на воду в апреле корабль строился по образцу «Ляонина», однако имеет несколько большие размеры и ряд конструктивных изменений.