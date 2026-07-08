Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:21, 8 июля 2026Бывший СССР

Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

Мэр Львова Садовой выясняет обстоятельства бунта против ТЦК

Кадр: Соцсети

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города, уточнив, что выясняет обстоятельства происшествия.

«По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация», — отметил он.

Ранее стало известно, что во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Китайский Changan объявил цену нового кроссовера в России

    Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК попал на видео

    В США назвали цели удара по Ирану

    США подтвердили возобновление ударов по Ирану

    Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

    Студентка избежала изнасилования радикальным способом

    Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

    Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента обратилась к Зеленскому

    В России обратили внимание на нескрываемое разочарование США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok