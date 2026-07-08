Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

Мэр Львова Садовой выясняет обстоятельства бунта против ТЦК

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города, уточнив, что выясняет обстоятельства происшествия.

«По ситуации на Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только у меня будет полная и проверенная информация», — отметил он.

Ранее стало известно, что во Львове начался масштабный протест против ТЦК из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала машину и в итоге перевернула.