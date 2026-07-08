Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 8 июля 2026Мир

В США назвали цели удара по Ирану

Axios: США атаковали военные объекты Ирана в Ормузском проливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

США атаковали военные объекты Ирана в Ормузском проливе. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) США расширили масштаб ударов, обстреляв радары и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Центральное командование ВС США подтвердило возобновление ударов по Ирану. На фоне атаки взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. Также сообщалось о взрывах в Бендер-Аббасе и Сирике.

Ранее стало известно о готовности военных США возобновить морскую блокаду Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Китайский Changan объявил цену нового кроссовера в России

    Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК попал на видео

    В США назвали цели удара по Ирану

    США подтвердили возобновление ударов по Ирану

    Мэр Львова подтвердил бунт против ТЦК

    Студентка избежала изнасилования радикальным способом

    Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа перевернула автомобиль военкомов

    Попавшая в «Миротворец» депутат Европарламента обратилась к Зеленскому

    В России обратили внимание на нескрываемое разочарование США в НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok