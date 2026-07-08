В США назвали цели удара по Ирану

Axios: США атаковали военные объекты Ирана в Ормузском проливе

США атаковали военные объекты Ирана в Ормузском проливе. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) США расширили масштаб ударов, обстреляв радары и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Центральное командование ВС США подтвердило возобновление ударов по Ирану. На фоне атаки взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. Также сообщалось о взрывах в Бендер-Аббасе и Сирике.

Ранее стало известно о готовности военных США возобновить морскую блокаду Ирана.