В США сообщили о готовности военных возобновить морскую блокаду Ирана

Fox News: Военные США готовы возобновить морскую блокаду Ирана

Военные США готовы возобновить морскую блокаду Ирана. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщил телеканал Fox News в социальной сети X.

«Военные США готовы возобновить блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно, если получат соответствующий приказ», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут снова ввести морскую блокаду в отношении Ирана и захватить иранский остров Харк.