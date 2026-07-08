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18:41, 8 июля 2026Мир

В США сообщили о готовности военных возобновить морскую блокаду Ирана

Fox News: Военные США готовы возобновить морскую блокаду Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Военные США готовы возобновить морскую блокаду Ирана. Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщил телеканал Fox News в социальной сети X.

«Военные США готовы возобновить блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно, если получат соответствующий приказ», — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США могут снова ввести морскую блокаду в отношении Ирана и захватить иранский остров Харк.

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