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23:06, 8 июля 2026Мир

В России обратили внимание на нескрываемое разочарование США в НАТО

Захарова: США не скрывают своего разочарования в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

США не скрывают своего разочарования в НАТО. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что вопрос с Гренландией не получилось решить по американскому сценарию, кроме того, когда Вашингтон нуждался в поддержке, альянс не пришел на помощь.

«Не проходит обида на то, что члены альянса повели себя, как считают в Вашингтоне, не по-союзнически, когда Соединенные Штаты нуждались в их поддержке», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО сказал, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Он также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.

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