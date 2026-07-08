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23:18, 8 июля 2026Из жизни

Студентка избежала изнасилования радикальным способом

В Индии студентка избежала изнасилования, укусив директора за половой орган
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nadine E / Unsplash

Директор колледжа в Индии пострадал, когда пытался изнасиловать студентку. Об инциденте пишет Ind Today.

Происшествие случилось на территории учебного заведения. Директор колледжа начал приставать к девушке, но она оказала сопротивление, укусив мужчину за половой орган. Лишь после этого ей удалось сбежать.

Вскоре студентка обратилась в правоохранительные органы. Она призналась, что уже подвергалась насилию со стороны директора, но боялась сообщать о ситуации, поскольку оригиналы ее документов об образовании находились в колледже, и она волновалась, что эта история «повлияет на ее будущее».

Ранее в Индии мужчина плеснул кислоту для чистки полов на гениталии жены. Местный житель, сварщик по профессии, вернувшись с работы, набросился на супругу с кулаками из-за подозрений в измене.

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