Студентка избежала изнасилования радикальным способом

В Индии студентка избежала изнасилования, укусив директора за половой орган

Директор колледжа в Индии пострадал, когда пытался изнасиловать студентку. Об инциденте пишет Ind Today.

Происшествие случилось на территории учебного заведения. Директор колледжа начал приставать к девушке, но она оказала сопротивление, укусив мужчину за половой орган. Лишь после этого ей удалось сбежать.

Вскоре студентка обратилась в правоохранительные органы. Она призналась, что уже подвергалась насилию со стороны директора, но боялась сообщать о ситуации, поскольку оригиналы ее документов об образовании находились в колледже, и она волновалась, что эта история «повлияет на ее будущее».

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