Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК попал на видео

Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК сняли на видео

Вспыхнувший во Львове массовый бунт против территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) из-за насильственной мобилизации мужчины попал на видео. Кадры протеста публикует Mash в Telegram-канале.

Местные жители попытались отбить мужчину у военкомов во время задержания, это переросло в массовую драку. Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города, уточнив, что выясняет обстоятельства происшествия.