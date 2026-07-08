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23:34, 8 июля 2026Бывший СССР

Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК попал на видео

Вспыхнувший во Львове массовый бунт против ТЦК сняли на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вспыхнувший во Львове массовый бунт против территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) из-за насильственной мобилизации мужчины попал на видео. Кадры протеста публикует Mash в Telegram-канале.

Местные жители попытались отбить мужчину у военкомов во время задержания, это переросло в массовую драку. Люди скандировали «Позор!» и нецензурно выражались в адрес сотрудников ТЦК.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города, уточнив, что выясняет обстоятельства происшествия.

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