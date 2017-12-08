Российский генерал ответил на сообщения о причастности к гибели «Боинга»

Генерал-полковник Николай Ткачев назвал глупостью сообщения о его причастности к гибели малайзийского «Боинга 777» над Донбассом в 2014 году. Об этом он рассказал ТАСС в пятницу, 8 декабря.

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации. Больше добавить мне нечего», — сказал он.

Ранее издание The Insider и группа Bellingcat назвали его вероятным фигурантом дела о крушении самолета.