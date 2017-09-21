Пять стран-участниц следственной группы подписали соглашение по MH17

Пять стран-участниц Совместной следственной группы (ССГ, Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина) по делу о катастрофе в Донбассе самолета, следовавшего рейсом MH17, подписали меморандум о поддержке уголовного преследования обвиняемых в произошедшем. Об этом сообщила пресс-служба голландского правительства.

«Страны группы настроены привлечь виновных к ответственности, и соглашение прямо свидетельствует об этом», — приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса.

В августе Россия передала международной группе следователей дополнительные сведения, касающиеся гибели «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года. Речь шла о радиолокационных данных и инструкциях к программному обеспечению для их расшифровки. Информация будет изучена в ближайшее время.

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В июле Нидерланды уведомили ООН о намерении провести на своей территории суд над подозреваемыми по этому делу. На сегодняшний день расследование продолжается, дата первого заседания не называется.

В сентябре 2016-го специалисты российского концерна ПВО «Алмаз-Антей» опубликовали выводы своей работы по изучению обстоятельств крушения «Боинга 777». По данным российских экспертов, пуск мог быть совершен из города Торез Донецкой области Украины (подконтрольная Киеву территория).

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.