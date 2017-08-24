Москва передала следователям дополнительные данные по катастрофе MH17 в Донбассе

Российская сторона передала международной группе следователей дополнительные сведения, касающиеся гибели «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на голландскую прокуратуру.

Речь идет о радиолокационных данных и инструкциях к программному обеспечению для их расшифровки. Информация будет изучена в ближайшее время.

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Расследованием авиакатастрофы занимаются эксперты из четырех стран — Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии. В июле Нидерланды уведомили ООН о намерении провести на своей территории суд над подозреваемыми по этому делу. На сегодняшний день расследование продолжается, дата первого заседания не называется.

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.

