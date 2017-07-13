Нидерланды сообщили ООН о намерении судить подозреваемых по делу MH17

Нидерланды уведомили Организацию Объединенных Наций о намерении провести на своей территории суд над подозреваемыми по делу о крушении «Боинга» на Украине в июле 2014 года. Об этом со ссылкой на письмо временного поверенного в делах страны при ООН Лисе Грегойре ван Харен в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что судебное преследование будет вестись «при тесном и постоянном сотрудничестве и поддержке со стороны международного сообщества».

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«Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства на основе проверенных и апробированных норм материального и процессуального уголовного права», — говорится в письме.

Нидерланды сообщили о намерении провести процесс на своей территории 5 июля. Решение было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании катастрофы, — Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии. Дата первого заседания не уточнялась.

Пассажирский «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, недалеко от границы Украины с Россией. Все, кто был на борту, — 283 пассажира и 15 членов экипажа, погибли. Киевские власти и ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.