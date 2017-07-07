США поддержали проведение в Нидерландах суда по крушению «Боинга» в Донбассе

Госдепартамент США поддержал решение провести на территории Нидерландов суд над подозреваемыми в причастности к крушению «Боинга» на востоке Украины. Об этом говорится в специальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Мы полностью уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению», — говорится в документе.

5 июля стало известно, что решение о проведении процесса было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании катастрофы, — Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии. Дату первого заседания во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов не сообщили. Имена подозреваемых также не были названы.

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.

