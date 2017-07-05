Суд над обвиняемыми в падении MH17 в Донбассе пройдет в Нидерландах

Суд над подозреваемыми в причастности к падению малайзийского «Боинга» рейса MH17 в Донбассе, пройдет в Нидерландах. Об этом в среду, 5 июля, заявили в голландском МИД, передает euronews.com.

Как отмечает портал NOS, данное решение было принято представителями стран, принимающих участие в расследовании катастрофы, — Нидерландов, Австралии, Малайзии и Бельгии.

Материалы по теме Разбор полета Кто, по версии «Би-би-си», сбил малайзийский «Боинг» под Донецком

Расследование дела продолжается. Дату первого заседания во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов не сообщили. Также не уточняются имена подозреваемых, передает Reuters.

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.