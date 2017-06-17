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Путин усомнился в раскрытии Вашингтоном данных о катастрофе MH17 на Украине

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США никогда не раскроют правду о катастрофе рейса МН-17, если информация будет противоречить версии о вине ополченцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Как передает ТАСС в субботу, 17 июня, беседа стала основой документального фильма «Интервью с Путиным» и изданной одноименной книги с полными текстами интервью.

Беседа режиссера и президента велась в июле 2015 года.

Путин ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении «Боинга», так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года.

«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил он.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. (...) Если информацию противоречит этому, то тогда они (США — прим. «Ленты.ру») никогда ее не раскроют», — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в том, что катастрофы лайнера «никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия». «Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», — напомнил Путин.

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга.

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