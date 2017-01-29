Голландские следователи затруднились с расшифровкой данных от России по MH17

Голландские следователи не могут расшифровать материалы по катастрофе «Боинга» в Донбассе, переданные Россией Нидерландам в октябре 2016 года. Об этом сообщает австрийская газета Standard.

28 января представитель голландской прокуратуры заявил в Амстердаме, что данные были предоставлены в формате, отличающемся от международных стандартов. Для декодирования специалистам необходимы дополнительные сведения от Москвы.

Как утверждали в Министерстве безопасности и юстиции Нидерландов, следователи должны определить, являются ли эти технические данные первичной радиолокационной информацией из района катастрофы.

Возглавляемая Нидерландами международная следственная группа, устанавливающая обстоятельства гибели «Боинга», продолжает свою работу. Промежуточные итоги были обнародованы в сентябре прошлого года. Тогда эксперты заявили, что зенитный комплекс «Бук», с помощью которого был уничтожен самолет, доставили на Украину из России, а затем увезли обратно. По сведениям специалистов, ракету запустили с территории, которая тогда контролировалась ополчением.

Москва раскритиковала расследование, назвав его низкокачественным и политизированным. МИД призвал специалистов обратиться к фактам и работать с достоверной информацией, Минобороны же заявило, что комплексы «Бук» Вооруженных сил РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу.

В Кремле международной группе предрекли провал в том случае, если эксперты не абстрагируются от версии о виновности России в произошедшем. В то же время в руководстве страны отмечают, что следует дождаться окончательных выводов, которые, как предполагается, будут объявлены до 2018 года.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.