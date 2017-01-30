Голландия повторно запросит у России данные по MH17

Нидерланды в рамках расследования катастрофы малайзийского Boeing в небе над Донбассом направят в Россию новый запрос для получения данных с радаров. Об этом представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн сообщил агентству РИА Новости в понедельник, 30 января.

«Данные с радаров были предоставлены в нестандартном формате. По этой причине прокуратора Нидерландов направит дополнительный запрос в РФ о правовой помощи», — заявил чиновник.

29 января австрийская газета Standard сообщила, что предоставленная российской стороной информация с радаров до сих пор не расшифрована. Голландские эксперты не смогли этого сделать без дополнительных сведений от Москвы.

Международная следственная группа под руководством голландских специалистов, выясняющая обстоятельства гибели самолета в небе над Донбассом, продолжает работу. В сентябре 2016 года были обнародованы промежуточные итоги, согласно которым воздушный борт был сбит зенитным комплексом «Бук», который доставили на территорию Украины из России, а затем увезли обратно. Территория, с которой был произведен выстрел, как отмечают следователи, в тот момент контролировалась ополчением.

Москва раскритиковала расследование, назвала его политизированным и предрекла экспертам провал, если они не абстрагируются от версии о виновности России. Министерство обороны России заявило, что принадлежащие ему «Буки» никогда не пересекали границу с Украиной.

Окончательные итоги расследования должны быть обнародованы до 2018 года.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, недалеко от границы Украины и России. На борту находились 298 человек (в основном подданные Нидерландов). Все они погибли.