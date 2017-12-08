Российского генерала спустя три года заподозрили в причастности к гибели «Боинга»

Главный инспектор Центрального военного округа России генерал-полковник Николай Ткачев может быть причастен к крушению «Боинга 777» над Донбассом в 2014 году. Это выяснилось в ходе совместного расследования группы Bellingcat и издания The Insider. Выводы опубликованы на их сайтах в пятницу, 8 декабря.

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В качестве основного доказательства приводятся результаты двух независимых экспертиз. Специалисты сравнили голос Ткачева с голосом в телефонных переговорах, которые были перехвачены международной группой, расследующей инцидент с самолетом. Следователи выложили запись звонков в открытый доступ в сентябре 2016 года и призвали всех, кто может распознать голоса, сообщить об этом. Они не раскрыли источник этих записей и роль, которую люди на ней сыграли в катастрофе.

The Insider и Bellingcat, проанализировав телефонные разговоры, установили, что один из их участников — военный в высоком звании. В записи упоминается имя — Николай Федорович. Под предлогом интервью The Insider связался с Ткачевым, который лучше всего подходил под параметры, и получил образец его голоса. С ним издание обратилось в Университет Колорадо в Денвере и Литовский центр судебной экспертизы — оба учреждения признали, что голоса с высокой вероятностью идентичны.

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Ткачев отрицает, что был на Украине во время событий с «Боингом», и его визит в страну действительно не подтверждается. Журналисты просмотрели данные из открытых источников и установили, что имя генерал-полковника упоминается в СМИ 9 мая и 23 августа 2014 года — незадолго до и после крушения самолета. На основании этого они сделали вывод, что Ткачев вполне мог в это время находиться в Донбассе.

Пассажирский самолет «Боинг 777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. За расследование случившегося взялись следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Николай Ткачев родился в 1949 году. В 1970 году он закончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. Участвовал в первой и второй чеченских войнах. С 2010 года Ткачев находится в запасе. В качестве военного советника он ездил в Сирию, а после возвращения в 2012 году был назначен главным инспектором Центрального военного округа.