В России опровергли версию попадания в Boeing MH17 «невидимой» ракеты

Представители концерна «Алмаз-Антей» опровергли заявление голландской стороны о том, что российские радары не могли засечь ракету, сбившую в 2014 году пассажирский лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе (ССГ), в районе встречи с "Боинг-777" (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т"», — отметили в концерне.

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Ранее специалисты из прокуратуры Нидерландов заявили, что ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский лайнер Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров.

17 июля 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследованием произошедшего занимается ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Международная следственная группа считает, что самолет был обстрелян из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно. В Москве заявляют, что зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу.

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