26-летний мужчина впал в кому и увидел будущее

26-летний британец Эктон впал в кому из-за рабдомиолиза и увидел свое будущее

Житель Великобритании рассказал, что увидел свое будущее, находясь в коме. Об этом пишет Daily Mirror.

26-летний Кинан Эктон потерял сознание во время фитнес-мероприятия в октябре 2024 года. У него развились полиорганальная недостаточность и отек мозга. Позже врачи диагностировали Эктону рабдомиолиз — крайнюю степень миопатии, возникающую из-за чрезмерных физических нагрузок. Вскоре мужчину ввели в искусственную кому. По словам Эктона, в этом состоянии он увидел сон, в котором жил в доме на берегу озера с женой и двумя детьми-близнецами.

Когда британца вернули в сознание, у него случилась остановка сердца, и он снова впал в кому. Во время второго видения Эктон оказался в небольшой хижине с тренажером. «Чем больше я занимался на нем, тем больше времени мне давалось на жизнь. У меня на запястье были часы Garmin, которые отсчитывали восемь дней, — рассказал об увиденном мужчина. — Каждый раз, когда заканчивался день, я верил, что мне осталось меньше времени в коме».

Очнувшись, Эктон узнал, что провел без сознания ровно восемь дней. После выздоровления британец женился на своей возлюбленной. Они хотели, чтобы у них родилась девочка, но во время очередного похода на УЗИ выяснилось, что жена Эктона беременна близнецами. «Мне кажется, совпадений слишком много, чтобы не верить, что это было видение будущего. Такое нужно пережить, чтобы поверить», — сказал британец.

Ранее жительница Мексики оказалась в коме из-за тромбоэмболии обоих легких и увидела в коме альтернативный мир будущего. Мексиканка утверждает, что тот параллельный мир был похож на обычный, но оказался более развитым и мирным.