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Силовые структуры
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07:42, 6 июля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка зарубила топором свою бабушку

В Омской области задержали девушку, зарубившую родственницу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash.com

В Омской области задержали девушку, зарубившую родственницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 4 июля 20-летняя девушка в поселке Черлак, действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемая в преступлении задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем из-за курицы и избежал тюрьмы.

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