Молодая россиянка зарубила топором свою бабушку

В Омской области задержали девушку, зарубившую родственницу

В Омской области задержали девушку, зарубившую родственницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 4 июля 20-летняя девушка в поселке Черлак, действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемая в преступлении задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищем из-за курицы и избежал тюрьмы.