Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:16, 3 июля 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с товарищем из-за курицы и избежал тюрьмы

В Омске осудили мужчину, зарубившего товарища из-за курицы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Омске осудили мужчину, расправившегося с товарищем из-за курицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года в вечернее время мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании троих знакомых. Один из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор, поймал курицу и ударил ее о клетку, птица не пережила удара. Эти действия вызвали у хозяина дома внезапную личную неприязнь. Взяв топор, он нанес потерпевшему не менее шести ударов в область головы и шеи. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но врачи спасти его не смогли.

Судебно-психиатрическая комиссия экспертов заключила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. На основании статьи 21 («Невменяемость») УК РФ он был освобожден от уголовной ответственности.

Ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее сообщалось, что фраза россиянина раскрыла годами считавшееся исчезновением сожжение мужчины живьем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok