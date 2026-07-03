Россиянин расправился с товарищем из-за курицы и избежал тюрьмы

В Омске осудили мужчину, зарубившего товарища из-за курицы

В Омске осудили мужчину, расправившегося с товарищем из-за курицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2025 года в вечернее время мужчина распивал алкоголь у себя дома в компании троих знакомых. Один из гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор, поймал курицу и ударил ее о клетку, птица не пережила удара. Эти действия вызвали у хозяина дома внезапную личную неприязнь. Взяв топор, он нанес потерпевшему не менее шести ударов в область головы и шеи. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но врачи спасти его не смогли.

Судебно-психиатрическая комиссия экспертов заключила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством. На основании статьи 21 («Невменяемость») УК РФ он был освобожден от уголовной ответственности.

Ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Ранее сообщалось, что фраза россиянина раскрыла годами считавшееся исчезновением сожжение мужчины живьем.