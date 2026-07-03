Фраза россиянина раскрыла годами считавшееся исчезновением сожжение мужчины живьем

Житель Канска пойдет под суд за сожжение мужчины живьем в 2018 году

Фраза, сказанная жителем Канска, которую запомнили свидетели, раскрыла годами считавшееся исчезновением сожжение мужчины живьем в 2018 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным правоохранителей, преступление произошло в Канске после празднования Дня автомобилиста после ссоры в сауне. Тогда один из работников автобазы потребовал выплатить его задолженность по зарплате у работодателя. Конфликт закончился дракой, о которой на следующий день узнал ранее судимый знакомый работодателя. Он решил расправиться с недовольным мужчиной и вызвал его на разговор.

Под этим предлогом потерпевшего привезли на автобазу. В результате произошла драка. Пострадавший ударил фигуранта по лицу. В ответ на это обвиняемый попросил своего знакомого, который находился на базе, подогнать машину, подготовить проволоку, старые автомобильные покрышки и канистру с топливом. По воспоминаниям свидетелей, фигурант сказал фразу: «Я его сожгу!».

В итоге пострадавшему связали проволокой руки и погрузили в багажник, а потом вывезли на берег реки Кан. Как считает следствие, там обвиняемый обложил еще живого мужчину покрышками, облил топливом и поджег. После этого он подговорил свидетеля сказать, что сожженный мужчина просто ушел с автобазы.

Злоумышленник обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Все материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудили мужчину за расправу над женщиной и угон машины.