Россиянин 26 раз ударил женщину ножом и угнал ее автомобиль

В Краснодаре осудили мужчину за убийство женщины и угон машины

В Краснодаре осудили мужчину за расправу над женщиной и угон машины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ.

Как установил суд, 52-летний местный житель на почве личных неприязненных отношений к 36-летней потерпевшей 21 августа 2025 года нанес ей 26 ударов ножом. В результате она получила ранения, несовместимые с жизнью. После этого он завладел ее машиной для сокрытия следов преступления.

Суд приговорил его к 16,5 года колонии строгого режима.

Ранее зарезавший свою начальницу в отделении банка россиянин выслушал приговор.