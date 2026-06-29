Зарезавший свою начальницу в отделении банка россиянин выслушал приговор

В Москве осудили мужчину, зарезавшего в банке свою начальницу

В Москве осудили мужчину, зарезавшего в банке свою начальницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, сотрудник банка Константин Топоров, испытывая личную неприязнь к своей непосредственной руководительнице, вооружился ножом и 30 сентября 2025 года прибыл на рабочее место на улице Автозаводская. Мужчина нанес потерпевшей два удара в область шеи и груди.

Полученные пострадавшей ранения оказались несовместимы с жизнью.

Суд приговорил его к 13,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что раскрыт мотив смертельно ранившего свою начальницу российского банкира.