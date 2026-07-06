Москвичей предупредили о дожде с грозой

Гидрометцентр: Кратковременный дождь и гроза возможны в Москве 6 июля

В понедельник, 6 июля, в Москве возможны кратковременные дожди с грозой в отдельных районах. Об этом предупредили жителей столицы в Гидрометцентре России.

В целом погода в этот день будет облачной с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов Цельсия, а в ночь на вторник, 7 июля, температура воздуха может опуститься до плюс 13 градусов.

В Подмосковье столбики термометров покажут от плюс 18 до плюс 23 градусов днем и до плюс 11 градусов — ночью. При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15 метров с секунду. Атмосферное давление будет достигать 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о затяжных или «огуречных» дождях. С 6 по 12 июля, уточнил синоптик, в столице может выпасть до 67 миллиметров осадков. Это 80 процентов месячной нормы, констатировал специалист.