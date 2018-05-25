Путин повременил с изучением обвинений в адрес России в гибели «Боинга»

Президент России Владимир Путин еще не изучил последний доклад Совместной следственной группы (JIT), в котором на российскую армию возлагается вина за гибель «Боинга» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, он не имел возможности пока изучить доклад по "Боингу". Вы знаете, что у него вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии ФПИ, сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе и к своему выступлению», — сказал официальный представитель Кремля.

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По словам Пескова, Москва, не входя в JIT, не знает, в какой степени можно доверять выводам этой группы. Он подчеркнул, что в Кремле в очередной раз отвергают обвинения в причастности России к произошедшему.

25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга». В правительстве королевства сообщили, что следующим шагом, возможно, станет обращение в Международный суд ООН. Уже через несколько минут после этого в СМИ было распространено заявление Минобороны России, в котором военное ведомство критикует результаты работы JIT, указывая на возможную причастность к катастрофе украинской армии. За день до этого российская сторона по линии министерства обороны вновь отказалась признать выводы экспертов.

Заключение JIT о причастности России к гибели «Боинга» над Донбассом было обнародовано 24 мая. Согласно результатам расследования, зенитный ракетный комплекс «Бук», с помощью которого был сбит лайнер, прибыл на территорию Украины с базы 53-й бригады в районе Курска. По утверждению следствия, таким образом впервые была определена конкретная установка и ее отношение к российским вооруженным силам, однако ответственных за атаку на самолет и причины этого в JIT не назвали.

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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