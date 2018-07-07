Мэй пригрозила Джонсону увольнением

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД страны Бориса Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, Мэй призвала правящую Консервативную партию объединиться и двигаться по направлению к сделке с Брюсселем. В ее результате предполагается создание зоны свободной торговли и перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения.

Кроме того, премьер заявила, что не согласные с ее планом министры будут отправлены в отставку. «Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена», — приводит ее слова издание.

Британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом в ходе заседания в пятницу, 6 июля. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация Brexit потребует от премьера занять более жесткую позицию по отношению к Евросоюзу.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить Евросоюз продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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