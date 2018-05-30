Британцам захотели подготовить второй Brexit

Американский финансист Джордж Сорос запускает в Великобритании кампанию в поддержку нового референдума, который должен отменить результаты Brexit. Об этом он рассказал в Париже на встрече, организованной Европейским советом, передает The Times.

Сорос считает выход Британии из Европейского союза «крайне болезненным процессом, оказывающим постоянное негативное влияние как на само Соединенное Королевство, так и на ЕС».

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Финансист уверен, что эту проблему можно решить только с помощью второго плебисцита. Брюссель, по мнению американца, должен сосредоточиться на решении более важных задач, однако «его внимание отвлечено на переговоры о соглашении выхода с Британией».

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между входящей в ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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