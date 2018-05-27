Великобританию уличили в намерении остаться в ЕС

Правительство Великобритании заподозрили в планах «тайно» остаться в составе Европейского союза, несмотря на Brexit, пишет The Telegraph.

На подобные мысли евроскептиков натолкнул тот факт, что кабмин выделил 829 тысяч фунтов (свыше 1,1 миллиона долларов) на «деятельность, связанную с выборами в Европарламент», в мае 2019 года.

Издание отмечает, что выборы в Европарламент должны состояться между 23 и 26 мая 2019 года, тогда как Великобритания должна покинуть ЕС почти за два месяца до этого — 29 марта.

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В британском избиркоме объяснили выделенное финансирование некими «мерами предосторожности». Там же отметили, что «скорее всего» Великобритания не будет участвовать в выборах.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС.

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