Спонсора Brexit уличили в связях с Россией

Одного из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бизнесмена Аарона Бэнкса уличили в связях с Россией. Об этом пишет газета The Observer, принадлежащая The Guardian.

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Документы, оказавшиеся в распоряжении издания, свидетельствуют, что Бэнкс неоднократно встречался с российскими высокопоставленными лицами в период с ноября 2015 года по 2017-й. В частности, две такие встречи прошли на той же неделе, когда было запущено общественное движение Leave.EU, объединяющее сторонников Brexit. Бэнкс вложил в него 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

Одним из указанных лиц был посол России в Лондоне Александр Яковенко. Бэнкс вместе с директором по коммуникациям Leave.EU Энди Уигмором был приглашен на ужин в посольство России накануне старта движения в ноябре 2015 года.

На следующий день, указывает The Observer, Бэнкс и Уигмор снова посетили диппредставительство, и Яковенко предложил им принять участие в сделке, касающейся шести золотых рудников в России. Потенциальная выгода для бизнесмена оценивается в миллиарды долларов. Данных о том, состоялась ли сделка, нет. Однако известно, что бизнесмен посещал Москву в феврале 2016 года, а также публично сообщал в июле того же года, что покупает золото и крупные рудники.

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Кроме того, уже после референдума о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года Бэнкс неоднократно посещал США, чтобы поддержать тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа. Сразу после одного из таких визитов в августе 2016 года бизнесмен снова встречался с российским послом Яковенко, и в тот же день одним из руководителей президентской кампании Трампа был назначен Стив Бэннон, который является одним из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в американские выборы.

В российском посольстве The Observer сказали, что контакты с представителями бизнеса являются обычной частью работы диппредставительств. Также там отрицают, что Россия имеет какой-либо интерес во внутригосударственных делах Великобритании.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между входящей в ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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