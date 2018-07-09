Борис Джонсон высказал премьер-министру Британии мысли об умирающей мечте

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что «мечта о Brexit умирает, а «страна идет к тому, чтобы стать колонией». Копию заявления опубликовал телеканал Sky News.

«Brexit должен был стать возможностью и надеждой, шансом что-то сделать иначе. Стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужной неуверенности в самих себе», — отметил он.

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Дипломат добавил, что «страна движется к полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию. Мы действительно стремимся к статусу колонии».

Борис Джонсон ушел с поста главы Форин Офиса вслед за министром по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвидом Дэвисом. Они выражали несогласие с действиями премьер-министра Терезы Мэй, требуя более жесткого сценария выхода страны из надгосударственного объединения. Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из ЕС.

7 июля Тереза Мэй пообещала отправить Джонсона и других министров в отставку, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить Евросоюз продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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