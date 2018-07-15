Трамп посоветовал Великобритании засудить Евросоюз

Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй засудить Европейский союз. Об этом глава британского правительства рассказала в эфире выходящей на BBC программы «Шоу Эндрю Марра».

Во время совместной пресс-конференции Трампа и Мэй 13 июля американский лидер отметил, что обратился к британскому премьеру с неким предложением, которое та сочла грубым. Когда ведущий программы поинтересовался, что имел в виду президент США, Мэй ответила, что речь шла о совете, касающемся политики Великобритании в отношении Евросоюза.

«Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а подать на них в суд», — пояснила премьер-министр.

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13 июля Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала его совет касательно сценария Brexit. «Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я сказал ей, как следует поступать, но она меня не услышала», — отметил он. Американский лидер также высказал опасения, что предлагаемый правительством Великобритании мягкий вариант выхода страны из ЕС разрушит планы соглашения по торговле между Лондоном и Вашингтоном.

12 июля Трамп прибыл в Великобританию с четырехдневным визитом. Встреча лидера США и британской королевы прошла 13 июля в Виндзорском замке. В течение 45 минут президент общался с Елизаветой II, с которой, по его словам, они отлично поладили. Американского главу сопровождала супруга Мелания.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать выход страны из ЕС. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй может попросить Евросоюз продлить его до 2022 года. Поводом для этого остается граница между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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