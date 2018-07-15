Трамп проболтался о разговоре с Елизаветой II и снова нарушил этикет

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали встречи с британской королевой Елизаветой II в интервью еженедельнику The Mail on Sunday.

Трамп признался, что во время беседы он затронул тему Brexit, и пересказал журналистам ответ королевы. «Она сказала (и была права), что это очень сложная проблема. Я думаю, что никто и не представлял, насколько тяжелым это [решение] будет. Все думали, что, мол, это так просто, <...> давайте посмотрим, что произойдет», — сообщил он.

Американский президент выразил свое восхищение Елизаветой II. «Она потрясающая женщина: такая энергичная, и остроумная, и проницательная. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — рассказал Трамп.

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Согласно традициям и правилам этикета, содержание бесед во время аудиенций у монарха не подлежит огласке. Более того, члены королевской семьи не обладают правом голоса и не могут публично высказываться на политические темы.

14 июля пользователи социальных сетей раскритиковали Трампа за его поведение по время прохода к дворцу. Он некоторое время шел впереди монарха, пока королева пыталась его догнать. После этого президент США и вовсе преградил ей дорогу и встал к королеве спиной.

13 июля, Трампа уличили в опоздании на чаепитие к королеве на десять минут. Все это время Елизавета II ждала прибытия гостей во дворе замка.

12 июля Трамп прибыл в Великобританию в четырехдневным визитом. Встреча лидера США и британской королевы прошла 13 июля в Виндзорском замке. В течение 45 минут Трамп общался с Елизаветой II, с которой, по его словам, они отлично поладили. Американского президента сопровождала супруга Мелания.

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