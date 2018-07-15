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Трамп проболтался о разговоре с Елизаветой II и снова нарушил этикет

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Президент США Дональд Трамп раскрыл детали встречи с британской королевой Елизаветой II в интервью еженедельнику The Mail on Sunday.

Трамп признался, что во время беседы он затронул тему Brexit, и пересказал журналистам ответ королевы. «Она сказала (и была права), что это очень сложная проблема. Я думаю, что никто и не представлял, насколько тяжелым это [решение] будет. Все думали, что, мол, это так просто, <...> давайте посмотрим, что произойдет», — сообщил он.

Американский президент выразил свое восхищение Елизаветой II. «Она потрясающая женщина: такая энергичная, и остроумная, и проницательная. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней», — рассказал Трамп.

Согласно традициям и правилам этикета, содержание бесед во время аудиенций у монарха не подлежит огласке. Более того, члены королевской семьи не обладают правом голоса и не могут публично высказываться на политические темы.

14 июля пользователи социальных сетей раскритиковали Трампа за его поведение по время прохода к дворцу. Он некоторое время шел впереди монарха, пока королева пыталась его догнать. После этого президент США и вовсе преградил ей дорогу и встал к королеве спиной.

13 июля, Трампа уличили в опоздании на чаепитие к королеве на десять минут. Все это время Елизавета II ждала прибытия гостей во дворе замка.

12 июля Трамп прибыл в Великобританию в четырехдневным визитом. Встреча лидера США и британской королевы прошла 13 июля в Виндзорском замке. В течение 45 минут Трамп общался с Елизаветой II, с которой, по его словам, они отлично поладили. Американского президента сопровождала супруга Мелания.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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