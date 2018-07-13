Трамп опоздал на чай к королеве Елизавете

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания впервые встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Американский лидер с женой прибыли в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где было намечено чаепитие, но опоздали более чем на 10 минут, сообщает в пятницу, 13 июля, The Straits Times. Видеозапись официальной части опубликована на YouTube.

Все это время, поясняет издание, монарх ждала прибытия гостей во дворе замка.

Трамп впервые прилетел в Великобританию как президент. Визит начался 12 июля и должен продлиться четыре дня.

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