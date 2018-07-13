Президента США Дональда Трампа уличили в отсутствии манер из-за открытой критики в адрес премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Reuters.

«Где ваши манеры, мистер президент?» — задался вопросом один из помощников главы британского правительства.

Такое замечание последовало за жалобой Трампа на то, что Мэй проигнорировала совет президента США касательно сценария Brexit. По его мнению, предлагаемый правительством Великобритании мягкий вариант выхода страны из ЕС разрушит планы соглашения по торговле между Лондоном и Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что место премьер-министра Британии должен занимать бывший глава МИД Борис Джонсон. Позднее агентство передавало слова Трампа о том, что между ним и Мэй еще никогда не было такого взаимопонимания, как во время его визита в Лондон 13 июля.

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