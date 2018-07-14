Трамп пренебрег этикетом и «оскорбил Великобританию»

В социальных сетях раскритиковали поведение президента США Дональда Трампа, который оттеснил в сторону королеву Великобритании Елизавету II во время официального визита. Видеозапись была опубликована в YouTube на канале The Royal Family Channel 13 июля.

На распространенных кадрах видно, как американский лидер некоторое время идет впереди монарха, пока она пытается его догнать. После этого он и вовсе преграждает ей дорогу и стоит к королеве спиной.

Интернет-пользователи возмутились действиям Трампа и посчитали, что он грубо нарушил правила этикета. «Я не монархист ни в малейшей степени, но это прямое оскорбление Британии. Абсолютно невежественное, недостойное поведение без доли уважения», — заметил в Twitter один из пользователей. «Пиджак расстегнут, идет впереди королевы. Клоунада на глазах всего мира», — согласился с ним другой комментатор.

Несмотря на критику, требование соблюдать этикет в присутствии королевских особ носит рекомендательный характер и не является обязательным.

Ранее, 13 июля, Трампа уличили в опоздании на чаепитие к королеве на десять минут. Все это время монарх ждала прибытия гостей во дворе замка.

Трамп впервые прилетел в Великобританию как президент. Визит начался 12 июля и должен продлиться четыре дня.

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