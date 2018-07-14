Финнам пригрозили неприятностями за желание подсмотреть за Путиным и Трампом

Заместитель руководителя полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен выступил с просьбой не наблюдать за проезжающими кортежами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

Копперойнен предупредил о последствиях, с которыми столкнутся пренебрегшие его просьбой граждане. По его словам, к финнам, нарушившим требования безопасности, могут прийти с инспекцией.

«Не стоит находиться рядом с окнами и на балконах, если вы видите, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми жителям города, однако такое поведение может привлечь внимание полиции и служб безопасности гостей. Это может стать причиной дополнительных операций», — заявил Копперойнен.

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Для наблюдения за кортежами президентов будут отведены специальные места: ступеньки здания парламента или зона парка на улице Южная Эспланада.

14 июля, в субботу, стали известны подробности встречи Путина и Трампа. Они побеседуют в Президентском дворце в Хельсинки. На переговоры организаторы отвели 3 часа 15 минут.

Саммит в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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