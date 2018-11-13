Мэй заявила о скором завершении переговоров по Brexit

Переговоры по Brexit приближаются к завершению, однако остается ряд нерешенных вопросов. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает ТАСС.

«Переговоры по нашему выходу сейчас приближаются к концу. И мы упорно работаем, чтобы достичь прогресса по оставшимся вопросам в соглашении о выходе. Обе стороны хотят достичь соглашения. Однако то, что мы согласовываем, является чрезвычайно трудным», — сказала она.

По словам Мэй, переговоры по Brexit отвечают «национальным интересам», поэтому в этом вопросе должны приниматься «правильные, а не легкие решения». Она отметила, что сделка не будет заключена «любой ценой».

«Любая сделка должна гарантировать, что мы вернем контроль над нашими законами, границами и деньгами. Она должна обеспечить возможность заключения новых торговых сделок по всему миру», — заключила британский премьер.

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.

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