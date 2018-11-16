Британия приготовилась высказать недоверие Мэй

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Тереза Мэй

Ряд членов правящей Консервативной партии Великобритании готов инициировать голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщил в пятницу, 16 ноября, корреспондент The Guardian Кристофер Хоуп на своей странице в Twitter.

По его словам, 48 парламентариев-тори намереваются в течение дня направить главе комитета 1922 Грэму Брэди письма об утрате доверия к премьеру. Хоуп пишет, что голосование может быть проведено уже 20 ноября.

В то же время журналист отмечает, что на данный момент этот порог еще не преодолен. «Это означает, что некоторые депутаты-тори говорят, что подадут письма, но не делают этого. Не удивительно, конечно», — добавил он.

По данным Sky News, уже подано 20 писем. Телеканал также передает, что всем парламентариям, отвечающим за партийную дисциплину, сказали вернуться в Лондон из-за происходящего.

По уставу партии, для начала голосования по вопросу о доверии необходимы заявления от 15 процентов членов партии в парламенте — то есть 48 человек. Затем их рассматривает комитет, который и решает окончательно, проводится ли процедура. В ней участвуют все парламентарии от Консервативной партии. Чтобы сохранить пост, премьер-министру необходима поддержка простого большинства голосов.

Ранее сообщалось, что Мэй обсудила с членами кабинета министров условия, на которых страна покинет Евросоюз. После этого несколько членов правительства объявили об уходе со своих постов.

Мэй является сторонницей «мягкого для бизнеса» решения вопроса. Из-за несогласия с ее позицией ранее уже покинул свой пост министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и глава Форин-офиса Борис Джонсон. Последний заявил, что нынешняя политика Лондона приведет страну к «полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию».

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

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