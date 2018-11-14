Трамп отчитал позвонившую ему с поздравлениями Мэй

Президент США Дональд Трамп отругал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, когда она позвонила ему с поздравлениями после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет The Washington Post.

Как сообщается, это произошло 9 ноября, когда американский лидер летел в Париж на мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Мэй поздравила Трампа с победой его Республиканской партии в сенате, однако в ответ получила взрыв ругани.

В частности, он отчитал ее за недостаточные, по его мнению, меры по сдерживанию Ирана. Кроме того, президент расспросил ее о Brexit, после чего пожаловался на несправедливые торговые сделки с европейскими странами. Отмечается, что Мэй и раньше сталкивалась со странным настроем Трампа, однако в этот раз разговор шокировал ее помощников.

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Ранее стало известно, что Евросоюз и Великобритания на техническом уровне согласовали текст договора по Brexit, передает BBC News. Отмечалось, что эксперты с обеих сторон одобрили документ на этой неделе после интенсивных переговоров, однако об их завершении говорить еще рано.

Промежуточные выборы в Конгресс состоялись 6 ноября. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней будут 223 демократа против 197 республиканцев. В сенате преимущество осталось за республиканцами — у них 51 место.

Переговоры Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС начались летом 2017 года. Это произошло после того, как в 2016 году в Соединенном Королевстве на референдуме победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, затем начнется переходный период.

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